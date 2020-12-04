Google resmen duyurdu: Android cihazlar yeni özellikler kazanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android uygulamalarına gelecek yeni özellikleri duyurdu. Şirket, yeni özellikleri ilerleyen haftalarda kullanıcılara sunmaya başlayacak. İşte o yenilikler...

Gboard'daki emoji sayısı 14.000'i aşacak

2020'nin başlarında yayınlanan Gboard'daki Emoji Kitchen ile kullanıcılar bugüne kadar 3 milyar kez emoji kullandı. Son güncellemeyle birlikte Emoji Kitchen, yüzlerce yeni emoji kazandı. Yeni güncelleme ile uygulamadaki emoji sayısı 14.000'in üzerine çıkacak.

Sesli kitaplara otomatik anlatıcı eklenecek

Çeşitli yayıncılarla işbirliği yapan Google Play, otomatik olarak anlatılan sesli kitaplara ev sahipliği yapacak. Otomatik anlatıcı özelliği, tüm kullanıcılar için 2021 yılının ilk haftalarında yayınlanacak.

Voice Access daha kullanışlı hale gelecek

Telefonun sesle kontrol edilebilmesini sağlayan Voice Access, yeni güncellemeyle birlikte telefonda dolaşımı daha kolay hale getirecek. Yeni özelliğin beta sürümü, Android 6.0 ve üzeri sürüme sahip olan kullanıcılar için yayınlandı.

Haritalar'a "Git" sekmesi gelecek

Sıklıkla gidilen bir yere gitmek için Haritalar'da o yerin aratılması gerekiyordu. Ancak yeni 'Git' sekmesi sayesinde bu yerler kaydedilebilecek ve tek bir dokunuşla rota oluşturulacak. Pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştıracak yeni özellik, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

Android Auto daha fazla ülkede kullanılabilecek

Toplam 36 ülkede kullanılabilen Android Auto, yeni güncelleme ile birlikte daha fazla ülkede erişime açılacak.

Uygulamalar paylaşılabilir olacak

Android kullanıcıları, 'Nearby Share' isimli bir özellik ile birlikte bir tanıdığına Wi-Fi veya mobil internet bağlantısı gerekmeksizin uygulama gönderebilecek. Kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmeleri için Google Play'e girip 'Uygulamaları Paylaş' seçeneğine basmaları gerekecek.