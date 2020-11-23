Google Mesajlar RCS özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Google yeniliklere doymuyor. Bir yandan Android 11'i geliştirmeye devam eden teknoloji devi, diğer yandan servis ve uygumalarında yaptığı değişikliklerle kullanımı daha iyi hale getirmeye, pazardaki payını arttırmaya bakıyor. Bilindiği üzere mesajlaşma uygulamalarında büyük bir rekabet var. Google da bu rekabette rakiplerinin önüne geçmek için önemli bir atılım yaptı.

Google Mesajlar RCS özelliği nedir?

Google’ın RCS mesajlaşma özelliği üzerindeki çalışmaları iki yıl öncesine uzanıyor. RCS tabanlı mesajlaşma girişimi ile Google, kullanıcılara veri tabanlı bir çözüm ile SMS benzeri bir mesajlaşma çözümü sunmayı hedefliyor. Google’ın Evrensel Profil tabanlı mesajlaşma çözümü, bir anlamda ölmekte olan SMS teknolojisini daha zengin iletişim araçlarıyla yeniden diriltme potansiyeline sahip de denilebilir.

Google Mesajlar uygulamasında RCS mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

#Adım 1: Buraya tıklayarak Play Store’daki Mesajlar uygulamasına gidin.

#Adım 2: Sayfanın en altındaki “Beta programına katıl” seçeneğine dokunun.

#Adım 3: Uygulamayı yükleyin, yüklüyse güncelleyin.

Google’ın RCS mesajlaşma özelliğindeki en büyük eksiklik uçtan uca şifreleme olarak gösteriliyordu ki Google, bu ay içinde uçtan uca şifrelemenin de uygulamaya ekleneceğini duyurdu. Özellik yayınlandıktan sonra ne Google ne de mobil operatörünüz aktarılan mesajları okuma imkanına sahip olmayacak.