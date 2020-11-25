Google kullanıcılara para kazandıracak yeni hizmetini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcılara para kazandıracak yeni uygulaması Task Mate'i duyurdu. Söz konusu uygulama, çeşitli görevler verecek ve bu görevler karşılığında kullanıcıların banka hesaplarına ödeme gerçekleştirecek.

Task Mate, kullanıcılara iki farklı kategoride görev sunacak. Bu görevler, İngilizce bir kelime öbeğini yerel dile çevirme, sözlü kelime öbeği kaydetme ve bir mağazanın ya da restoranın fotoğrafını çekme gibi görevlerden oluşacak.

Ancak kullanıcılar, bir göreve başlamadan önce o görevin maddi karşılığını görerek istemedikleri görevleri reddedebilecek.

Şu an için Hindistan'da sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.