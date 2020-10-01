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Aktüel Google, içerikleri için medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor
Aktüel

Google, içerikleri için medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:54:43 -
Google, içerikleri için medya kuruluşlarına 3 yılda 1 milyar dolar ödemeyi planlıyor

BERLİN (AA) - Google'ın, gelecek 3 yıl içinde dünya çapındaki medya kuruluşlarına haber gibi içerikler için 1 milyar dolardan fazla ödeme yapmayı planladığı bildirildi.

Google Orta Avrupa Başkan Yardımcısı Philipp Justus, Google blog'da, "Google News Showcase" olarak adlandırılan projede Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, İngiltere ve Kanada'da yaklaşık 200 yayıncı ile halihazırda ortak çalıştıklarını belirtti.

Justus, Belçika, Hollanda ve Hindistan gibi diğer ülkelerde de projenin yakında başlayacağını bildirdi.

Google'ın söz konusu programı, medya sektöründe birçokları için bir "mihenk taşı" olarak görülüyor.

Almanya'da Bild gazetesi yayıncısı olan Axel Springer gibi medya şirketleri, son birkaç yıldır mahkemeye başvurarak, Google tarafından içeriklerinin kullanılmasının karşılığı olarak maddi tazminat talebinde bulunmuştu.

Alphabet'e ait Google ise şimdiye kadar bu tazminat ödemelerini reddetmişti. Google, kendisi sayesinde bu yayıncıların sayfalarında daha yüksek kullanıcı sayılarıyla daha fazla reklam geliri elde ettiğini iddia ediyordu.

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