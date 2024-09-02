Google hastalıkları böyle teşhis edecek

Teknoloji devi Google, tüberkülozla mücadele eden birini tanımlamak için temel yapay zekâ modellerinden birini öksürük, burun çekme ve zor nefes alma gibi 300 milyon ses parçasıyla eğitti. Bu özelliği kullanan kişiler solunum sağlığı alanında hızlı teşhis alıp tedaviye başlayacak.

Yapay zekâyı eğiten model sayesinde örneğin, griple mücadele eden birinin konuşmasından hasta olduğu yapay zeka tarafından anlaşılacak.

Akıllı telefonlardan kolayca ulaşılabilir bu hizmet, sağlık hizmetlerine erişimi düşük olan bölgeler için umut verici oldu. Google, bu teknolojiyi, sağlık hizmetlerine erişimin zayıf olduğu coğrafyalardaki yüksek riskli popülasyonlara potansiyel olarak yardımcı olabileceği akıllı telefonlara dâhil etmek için bir Hint şirketi olan Salcit Technologies ile işbirliği yaptı. Şirket, solunum sağlığı üzerine faaliyet gösteren bir yapay zekâ girişimi olarak öne çıkıyor.