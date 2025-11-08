Google Haritalar’a dev yenilik! Gemini ile navigasyonda sohbet dönemi başlıyor

Haritalar içinden Gemini’yle konuşarak yakınlarda yemek önerisi istemek, rota üstünde durak ekletmek, park bilgisi sormak mümkün. Gemini, Haritalar’ın konum verileri ve yer yorumlarıyla cevapları bağlamsal kuruyor. Android ve iOS’ta çalışacak.

Klasik “metre sonra dön” yerine, gerçek mekânlara göre yön tarifleri geliyor. Örneğin “Tay Siam’ın ardından sağa dön” gibi ifadeler ve bu yer işaretleri harita üzerinde yaklaşırken vurgulanıyor.

Navigasyon açık olmasa bile günlük güzergâhlarda yoğun trafik ve kapanmalara dair uyarılar verilecek. Ayrıca arama çubuğundaki kameradan Lens’i açıp telefonu kaldırdığınızda çevredeki yerler pin olarak görünecek ve onlara dair sorular sorabileceksiniz.

Gemini, Google Takvim ile entegre çalışıp etkinlik oluşturma ve düzenlemeyi sesle yapabiliyor. Sürücüler “kaza var” veya “ileride su baskını” gibi cümlelerle trafik durumunu sohbet ederek rapor edebiliyor.

Google Haritalar Gemini Türkiye'ye gelecek mi?

Google’a göre sohbetli sürüş deneyimi “önümüzdeki haftalarda” Android ve iOS’a geliyor. Yer işaretiyle tarif ve proaktif trafik uyarıları bugün ABD’de dağıtıma çıktı. Türkiye için tarih belirtilmedi. Haritalar’daki Gemini özellikleri, Gemini’nin resmen mevcut olduğu bölgelere kademeli açılacak.