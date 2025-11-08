  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Teknoloji Google Haritalar’a dev yenilik! Gemini ile navigasyonda sohbet dönemi başlıyor
Teknoloji

Google Haritalar’a dev yenilik! Gemini ile navigasyonda sohbet dönemi başlıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Google Haritalar’a dev yenilik! Gemini ile navigasyonda sohbet dönemi başlıyor

Google Haritalar, Gemini tabanlı yeni özellikle sürücülere eller serbest sohbet imkanı sunuyor. Kullanıcılar navigasyon sırasında konuşarak sorular sorabilecek, takip sorularıyla detaylara inebilecek, takvime etkinlik ekleyebilecek ve trafik olaylarını sesle öğrenebilecek. Bu özellik, sürüş deneyimini daha interaktif ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Haritalar içinden Gemini’yle konuşarak yakınlarda yemek önerisi istemek, rota üstünde durak ekletmek, park bilgisi sormak mümkün. Gemini, Haritalar’ın konum verileri ve yer yorumlarıyla cevapları bağlamsal kuruyor. Android ve iOS’ta çalışacak.

Klasik “metre sonra dön” yerine, gerçek mekânlara göre yön tarifleri geliyor. Örneğin “Tay Siam’ın ardından sağa dön” gibi ifadeler ve bu yer işaretleri harita üzerinde yaklaşırken vurgulanıyor.

Navigasyon açık olmasa bile günlük güzergâhlarda yoğun trafik ve kapanmalara dair uyarılar verilecek. Ayrıca arama çubuğundaki kameradan Lens’i açıp telefonu kaldırdığınızda çevredeki yerler pin olarak görünecek ve onlara dair sorular sorabileceksiniz.

Gemini, Google Takvim ile entegre çalışıp etkinlik oluşturma ve düzenlemeyi sesle yapabiliyor. Sürücüler “kaza var” veya “ileride su baskını” gibi cümlelerle trafik durumunu sohbet ederek rapor edebiliyor.

Google Haritalar Gemini Türkiye'ye gelecek mi?

Google’a göre sohbetli sürüş deneyimi “önümüzdeki haftalarda” Android ve iOS’a geliyor. Yer işaretiyle tarif ve proaktif trafik uyarıları bugün ABD’de dağıtıma çıktı. Türkiye için tarih belirtilmedi. Haritalar’daki Gemini özellikleri, Gemini’nin resmen mevcut olduğu bölgelere kademeli açılacak.

 

Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor
Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor

Teknoloji

Akıllı telefon satışları canlandı: Yeni isimler öne çıkıyor

Teröristlerle çok sayıda telefon görüşme yapmıştı: Ahmet Özer'e istenen ceza belli oldu!
Teröristlerle çok sayıda telefon görüşme yapmıştı: Ahmet Özer'e istenen ceza belli oldu!

Yerel

Teröristlerle çok sayıda telefon görüşme yapmıştı: Ahmet Özer'e istenen ceza belli oldu!

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!
Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

Gündem

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

A101’de telefon yarışı başlıyor! Galaxy S25 FE ve iPhone 14 listede
A101’de telefon yarışı başlıyor! Galaxy S25 FE ve iPhone 14 listede

Ekonomi

A101’de telefon yarışı başlıyor! Galaxy S25 FE ve iPhone 14 listede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23