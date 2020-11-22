  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google görme engelliler için yeni uygulamasını duyurdu
Teknoloji

Google görme engelliler için yeni uygulamasını duyurdu

Google, görme engelli kişilerin yaşamını kolaylaştıracak 'Project Guideline' isimli yeni uygulamasının testlerine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 03:13:00 -
Google görme engelliler için yeni uygulamasını duyurdu

Son zamanlarda birçok yenilikle gündeme gelen ABD merkezli teknoloji devi Google, görme engelli kişiler için geliştirdiği 'Project Guideline' isimli yeni uygulamasının testlerine başladı. Söz konusu uygulama, görme engelli kişilerin herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan yürüyebilmelerini ve koşabilmelerini sağlayacak.

Yeni uygulama, akıllı telefon kamerası yardımıyla ve kemik iletim kulaklıklarıyla kullanıcıya sesler gönderecek. Kişi eğer merkezden uzaklaşırsa kulaklığın sesi uzaklaştığı yöne doğru artış gösterecek. Ayrıca uygulama, tüm bunları yaparken aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak.

Henüz test aşamasında olan uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...
Ekonomi

Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2021’de en çok tarım emtialarının kazandıracağını belirtti. Ünlü yatırımcı, tarım emtialarına y..
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık
Dünya

Rusya'dan açıklama geldi: Binlercesini Karabağ'a taşıdık

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaklaşık 7 bin Ermenistan vatandaşının Dağlık Karabağ'daki evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay