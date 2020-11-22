Google görme engelliler için yeni uygulamasını duyurdu

Son zamanlarda birçok yenilikle gündeme gelen ABD merkezli teknoloji devi Google, görme engelli kişiler için geliştirdiği 'Project Guideline' isimli yeni uygulamasının testlerine başladı. Söz konusu uygulama, görme engelli kişilerin herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan yürüyebilmelerini ve koşabilmelerini sağlayacak.

Yeni uygulama, akıllı telefon kamerası yardımıyla ve kemik iletim kulaklıklarıyla kullanıcıya sesler gönderecek. Kişi eğer merkezden uzaklaşırsa kulaklığın sesi uzaklaştığı yöne doğru artış gösterecek. Ayrıca uygulama, tüm bunları yaparken aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayacak.

Henüz test aşamasında olan uygulamanın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.