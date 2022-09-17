Google Earth’den düşmanlık

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Uydu fotoğraflarında ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin askeri üslerinin büyük bölümü hiç görünmüyor. Bu ülkelerin askeri üslerinin bir bölümü ise buzlanarak gizleniyor. Oysa Türkiye, Rusya gibi ülkelerin üslerine ait görünümler son derece çözünürlüğü yüksek fotoğraflarla kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu da ABD’nin Türkiye’ye yönelik düşmanca bakış açısını ortaya koyuyor. Akit’e konuşan Cihat Yaycı Paşa, “Fotoğraflarda Aksaz Deniz Üssü’nde denizaltı gemileri dahi net seçiliyor. Bu özellikle bugünlerde büyük zafiyete neden olur. Yetkililerin bu tür uydu görüntüsü sağlayıcı firmalara uyarıda bulunarak bu durumu bir an önce düzeltmesi elzemdir” uyarısında bulundu.