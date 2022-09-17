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Gündem Google Earth’den düşmanlık
Gündem

Google Earth’den düşmanlık

ABD’li teknoloji devi Google’ın tüm dünyaya sağladığı uydu görüntü hizmeti Google Earth, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin askeri üslerini güvenlik gerekçesiyle buzlarken, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin üslerini en net haliyle, tabiri caizse “kabak gibi” dünyaya servis ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 09:50:00 -
Google Earth’den düşmanlık

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Uydu fotoğraflarında ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin askeri üslerinin büyük bölümü hiç görünmüyor. Bu ülkelerin askeri üslerinin bir bölümü ise buzlanarak gizleniyor. Oysa Türkiye, Rusya gibi ülkelerin üslerine ait görünümler son derece çözünürlüğü yüksek fotoğraflarla kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu da ABD’nin Türkiye’ye yönelik düşmanca bakış açısını ortaya koyuyor. Akit’e konuşan Cihat Yaycı Paşa, “Fotoğraflarda Aksaz Deniz Üssü’nde denizaltı gemileri dahi net seçiliyor. Bu özellikle bugünlerde büyük zafiyete neden olur. Yetkililerin bu tür uydu görüntüsü sağlayıcı firmalara uyarıda bulunarak bu durumu bir an önce düzeltmesi elzemdir” uyarısında bulundu.

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