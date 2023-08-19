Google da Ak Partili mi olmuş!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Google, Akit’e yönelik ambargosunu, kışın da yapıyor, yazın da yapıyor. Ama Sözcü gazetesinin yöneticileri, kendi patronları Fransa’da yaşarken, Türkiye’de milliyetçilik satmaya çalışıyorlar" dedi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Ulusalcıların gazetesi Sözcü, dün bir haber yapmış.

“Okurlarımızın dikkatine” diyorlar!

Ben Sözcü okuru değilim ama, mesleğimiz gereği her gün, “ne diyorlar” diyerek baştan sona okuduğum için, bu açıklamalarını da okumak zorunda kaldım.

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Bir yandan ulusalcı geçinip, diğer yandan MİT Mensubu’nun şehadeti üzerinden ailesini tahkir edecek yayın yapabilen Sözcü gazetesinin haberi şöyle:

“Google’ın haberler ve keşfet uygulamaları, bir süredir iktidara yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarına daha fazla yer verirken, bağımsız medyaya daha az yer veriyordu. Mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra bu durum daha da tuhaf bir hal aldı.”

Sözcü gazetesi, hani şöyle bir başlık atsaydı, belki daha da iyi olurdu:

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...