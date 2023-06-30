Google Apple'la ile adeta dövüş yapıyor: Bir kez daha alay etti, 'yok artık' dedirtti

Geçen hafta Google; Google cihazın, iPhone ile alay etmesine odaklanan ve çok sayıda iPhone trolleme videosu içeren Pixel reklam kampanyasını başlattı. Bu kampanya kapsamında bir çok içerik paylaşıldı ve bu içerikler çokça etkileşim aldı.

Google’ın yeni videosunda;

Google, “Friends React” başlıklı yeni bir video yayınladı. İçinde Pixel ve iPhone önceki videolarla ilgili yorumları tartışıyor ve Pixel, kullanıcılar ‘Pixel’e geçmek hakkında yazdığında iPhone’u üzülmemeye çağırıyor. Akıllı telefonlar arkadaş olarak gösteriliyor, ancak alt metin açık: Google bir kez daha Apple’ı trollemeye çalışıyor.