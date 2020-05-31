Google anksiyete bozukluğunu tespit edebilecek

Teknoloji devi Google, Akıl Hastalıkları Ulusal İttifakı (NAMI) ile yürüttüğü ortak çalışmalar sonucu anksiyete bozukluğunu tespit edebilecek yeni bir anket özelliği geliştirdiğini açıkladı. Geliştirilen yeni anket özelliğin klinik olarak onaylandığı belirtildi.

Google tarafından yapılan açıklamada toplamda 7 sorudan oluşan ve "Genel Anksiyete Bozukluğu-7" ismi verilen anketin bir bilgi paneli içerisinde yer alan sorulardan oluştuğu, kullanıcıların katılım göstermeleri durumunda onlara kaygı bozukluğundan muzdarip olup olmadıklarını anlamaları için yardımcı olabileceği ve anket sonuçlarına göre kullanıcıların yardım veya tavsiye için çeşitli kaynaklara yönlendirileceği bildirildi.

Şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi bekleniyor.