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"Gönüllü YÜZ" projesi

- Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Gönüllü YÜZ" proje kapsamında yüzlerce gönüllü genç, topladıkları yardımları Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bakanlık olarak 2019'u 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:10
"Gönüllü YÜZ" projesi


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Gönüllü YÜZ" projesi kapsamında yüzlerce gönüllü genç, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında da yer alan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Gönüllü YÜZ" sosyal sorumluluk projesiyle yüzlerce gönüllü genç Makedonya'ya yardım eli uzatabilmek için yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda ilerleyen sosyal sorumluluk projesinde gönüllü gençler topladıkları yardım malzemelerini Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'ın yanı sıra Balkan ve Afrika ülkeleriyle, Türk cumhuriyetlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın heyecanını yaşayacak.


- "2019'u 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik"


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar​rem Kasapoğlu, Bakanlık olarak "Gönüllü YÜZ" projesini önemsediklerini belirterek, "Biz, gençlerimizin bilhassa dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyoruz ve bu yöndeki projelerini bilhassa değerlendiriyoruz. Bu yüzdendir ki Bakanlık olarak 2019'u 'Gönüllülük Yılı' olarak ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Bakanlığının gönüllülük alanındaki çalışmaları hakkında şu bilgileri aktardı:

"Örneğin bir süredir faaliyette olan, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, federasyonlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık bir platform olan genç gönüllüler web sitemiz var. Burada, birbirinden farklı alanlarda gönüllü faaliyet göstermek isteyen gençlerimiz site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla tek noktada bir araya geliyor. Genç gönüllülerimiz afet ve acil durum, eğitim, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre, kültür ve turizm olmak üzere altı kategoride faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda kan bağışı da gıda yardımı da yapıyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşabilsin diye Türkçe öğretiyorlar. Ağaç dikiyor, gönüllü kütüphanecilik yapıyor ya da annesiz bir kız çocuğunun saçını örüyorlar. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllü faaliyetler için bir araya gelen gençlere, Bakanlığımız yol gösteriyor. Bu bizim açımızdan gurur verici bir misyondur. Yine Türkiye'nin dört bir yanındaki 280’i aşkın gençlik merkezinde ve 120 kütüphanede, eş zamanlı olarak gençlerimiz gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyor. Damla gönüllülerimizin faaliyetleri arasında. Bu gençlerimiz sessiz birer kahraman gibi, olağanüstü işleri büyük bir tevazu ile yürütüyor, insanlarımız arasında gönül köprüleri kuruyorlar."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:10
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. Gönüllü YÜZ
  3. Mehmet Muhar​rem Kasapoğlu

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