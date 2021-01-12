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Yaşam Gönüllü askerlik nedir? | Gönüllü askerlik yapılır mı?
Yaşam

Gönüllü askerlik nedir? | Gönüllü askerlik yapılır mı?

Gönüllü askerlik nedir? | Gönüllü askerlik yapılır mı? Türk askerleri Zeytindalı hareketi kapsamında Afrin’e operasyon başlatmış olması; zorunlu askerliğe katılmak isteyenlerin sayısındaki artışın en büyük nedeni olmuştu. Bu kapsamda gönüllü askerlik gündeme gelmiş ve araştırmaları hız kazanmıştı. Peki, gönüllü askerlik nedir? Gönüllü askerlik yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:11:00 -
Gönüllü askerlik nedir? | Gönüllü askerlik yapılır mı?

Gönüllü askerlik hizmetini, Türkiye'yi bölmek isteyen örgütlere karşı savaşmak isteyenler oluşturur. Türk milletinin ne kadar askerliğe önem verdiği de burada ortaya çıkıyor. Vatan savunmasını gerçekleştirerek ülkesinin korumak isteyen binlerce vatan evladı gönüllü asker olmak için yollar aramakta.

Gönüllü askerlik nedir?

Gönüllü askerlik olayı tamamen sembolik bir olaydır. Gönüllü askerlik olayı kişinin safını belli etmesi olarak tanımlanmaktadır. Fakat ülke savaş halinde ise gönüllü askerlik başvuruları kabul edilir.

Gönüllü askerlik yapılır mı?

Aksine gönüllü askerlik hizmeti bulunmamaktadır. Yani anayasamız ve askeri hukukumuz henüz böyle bir sistem kurmamıştır. Halkın bakış açısından, askerlik hizmetini yerine getirmek için gönüllü olan bir kişinin dilekçesini kabul etmek tamamen sembolik bir olay olarak bilinir. Başka bir ifadeyle hiç kimsenin askere alınmak için gönüllü askerlik dilekçeleri kabul edilmemektedir. Gönüllü askerlik için başvuru şartı da yoktur.

 

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