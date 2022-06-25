Gönüllerin sultanını milyonlar uğurladı

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Türkiye’nin manevi rehberlerinden ve ilmiyle Müslümanların yolunu aydınlatan asrın Müceddidi Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, dualarla Rahmeti Rahman’a uğurlandı. Türkiye’nin dört bir yanından insanların İstanbul’a aktığı Fatih Camii’ndeki cenaze töreninde yüz binlerce mümin birlikte saf tuttu. İslamiyet’ten taviz vermeden, Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun bir hayat süren ve milyonlarca insanın irşadına vesile olarak sayısız öğrenci yetiştiren Mahmut Efendi’nin aziz naaşı, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabristanında defnedildi.

Namazı oğlu kıldırdı

Mahmut Hoca’nın cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camii’ne getirildi. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın birçok ülkesinden gelen yüz binlerce Müslüman namaz için caminin avlusunda ve çevredeki caddelerde saf tuttu. Kalabalık bir insan seli tarafından Hakk’a uğurlanan Mahmut Efendi’nin cenaze namazını ise oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca kıldırdı.

Yeni lider Hasan Kılıç

Cenaze namazının ardından babasının vaziyetini açıklayan Ahmet Efendi, İsmailağa Cemaatinin yeni temsilcisinin Hasan Kılıç Hoca olduğunu şöyle duyurdu: “Cenazeye katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Sizlere uzun ömürler dilerim. Bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi ‘Mahmut Efendi yerine kimi bırakacak?’ sorusuydu. Bizden vasiyeti anlatmamızı istedi. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak, ‘Hasan Efendi’yi cemaatin temsilcisi ve başı olarak bırakıyorum’ demişti. Bu hakikati sizlerle paylaşıyorum.” Yakınlarından Mahmut Eren de, Mahmut Hoca ile son konuşmasından söz ederek, “Hocamız benden sonra ‘Hasan Efendi Hocamız bu cemaatin başı olarak devam etsin’ dedi” ifadesini kullandı.

Devletin zirvesi törende

Mahşer yerini andıran Fatih Camii’ndeki cenaze törenine ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bakanlar Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakan Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Haber Müdürümüz Murat Alan ile devlet erkânı, üst düzey bürokratlar, Hoca Efendinin ailesi ve sevenleri katıldı.

Erdoğan: İmanıyla tanıdık

Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarında İmam Hatipte öğrenciyken Cuma namazlarında gelir kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Hoca Efendi Hazretlerinin mücadelesinde farz ve sünnetten tavizinin olmadığını biliyoruz. Son döneminde çok çile çekti. Bugün Hakk’a uğurluyoruz. Kendisini imanıyla tanıdık, bildik. Bu imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi İnşallah sevgili habibi ile komşu kılsın.”

Milyonlardan helallik

Namazının ardından yüz binlerce kişi merhuma helallik verirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Mahmut Ustaosmanoğlu için dua etti. Duanın ardından, Erdoğan’ın da omuz verdiği Mahmut Hoca’nın tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına konularak Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Mahmut Efendi’nin aziz naaşı buradaki Sakızağacı Şehitliği’nde bulunan kabristanına dualarla defnedildi.

Ümmet akın etti

Mahmut Efendi’nin cenaze töreni için Fatih Camii’nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi ile camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis tarafından bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar camiye 8 noktadan kontrollü şekilde alınırken bazı STK’lar, cenaze törenine gelenlere su ve ikramlık dağıttı. Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı’dan Saraçhane’ye kadar Fevzipaşa Caddesi’ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu. İsmailağa Camii şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken, dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda kişi de hocalarını uğurlamak için İstanbul’a geldi.