Gönül Dağı'nın mucitleri TEKNOFEST'e katıldı

TRT 1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nın mucit gençleri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

Dizide bir Anadolu kasabasında hayallerini gerçekleştirerek, girişimcilik projelerine imza atan Taner, Ramazan ve Veysel karakterleri, tamamen kendi tasarımlarıyla ürettikleri ve "66" ismini verdikleri uçaklarıyla festivalde hayranlarıyla buluştu.

Etkinlikte, "Gönül Dağı" dizisinde amca oğullarını canlandıran oyuncular Berk Atan (Taner), Cihat Süvarioğlu (Ramazan) ve Semih Ertürk (Veysel) genç hayranlarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Atan, dizinin çok iyi gittiğini belirterek, "Burada da gördüğümüz üzere teveccühünüz çok güzel, teşekkür ediyoruz. İnsanlara yaptığımız işi sevdirebilmek, emeğimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor." dedi.

Dizide amca oğullarının ürettikleri "66" aracının hareket etmediğini ifade eden Atan, "66 aslında bir hayal ve bu hayalle birlikte birçok gence ilham olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dizinin izleyicileri tarafından yoğun ilginin olduğu etkinlikte Süvarioğlu ile Ertürk de gelen sorulara kısa cevaplar verdi. Oyuncular, programın sonunda sahnede hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu ise Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.