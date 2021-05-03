Gönül Dağı 27. Bölüm Fragmanı! Şebnem Dilligil: Bencil bir toplum olduk

Milyonlarca izleyiciyi ekrana bağlayan TRT’nin Gönül Dağı dizisi, samimi ve sıcakkanlı Anadolu insanının yaşamlarını anlatarak ilgi çekmeye devam ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Gedelli kasabasının en sevilen ve sayılan isimlerinden Halime karakterini sanatçı Şebnem Dilligil oynuyor. Halime karakterini oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Şebnem Dilligil, “Halime, tam bir Osmanlı kadını, zaman içinde farklı yaklaşımlarını da göreceğiz. Daha bizden, daha bildiğimiz bir karakter olduğu için onu çok sevdim” dedi.

Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri süren dizinin geçmişe götürdüğünü ifade eden Dilligil, “Ne yazık ki birçok konuda artık yalnız, sevgisiz ve bencil bir toplum olduk. Gönül Dağı’nda insanlar düğün, cenaze hastalık, kız isteme vb. geleneklerimizi yaşatarak, kırgınlıkları unutarak bir araya gelebiliyor. Günümüzde bu tür insani durumlar pek yaşanmıyor… Dizimizin müzikleri de yüreğe dokunuyor. Uçsuz bucaksız bozkırın görseli, gençlerin dayanışması, aile kavramının güzel ifadesi, sofrada toplaşmak, aile büyüklerine saygı, sevgi, topraklarımızdaki insani değerlere sahip çıkılması ve insanların doğrular etrafında birleşmesini göstermesi… Yani saymakla bitmez, bütün bunlar Gönül Dağı’na ilgiyi artırıyor… Bu sonuç da hepimizi çok mutlu ediyor…” dedi.

“Halime, otorite kurmak mecburiyetinde…”

Şebnem Dilligil dizideki Halime karakterinin Çocukları Taner (Berk Atan) ve Zahide (Ecem Özkaya)’ye bağlılığı, fedakarlığıyla örnek gösterilen ve zaman zaman otoriter tavırlarıyla dikkat çeken bir karakter olduğunu belirtiyor.

Şebnem Dilligil açıklamasına şu sözleri ekledi:

Halime’nin yaşadıkları, annelik dışında babalık görevini de üstlenmesi, onu dimdik ayakta duran, son sözü söyleyen bir karaktere dönüştürüyor. Ancak her şeyden önce o bir anne ve her zaman evlatlarını yanında isteyen, koruyup kollayan yumuşacık bir kalbi var. Taner’in Dilek’le birlikteliğine önceleri karşı çıkmıştı, bunun nedeni evladının uzağa gitme korkusu… Elif’e olan anaç duyguları da, onu kendi evlatlarından ayırmaması da yüreğinin merhametinden. Eşini genç yaşta kaybettiği için o zamanlardan gelen bir babalık görevi de var omuzlarında. Çocuklarına babalarının eksikliğini hissettirmemek , aileyi birarada tutabilmek için otorite de kurmak mecburiyetinde. Zaten bunu genç yaşında tecrübe ediyor. Herkes Halime’yi böyle biliyor tanıyor, otoritesi de böylece sağlamlaşıyor.

Gönül Dağı 27. Bölümüyle Cumartesi günü ekranlarda olacak.