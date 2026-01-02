Gönenli Mehmet Hoca’yı anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Ömrü boyunca irşad faaliyetlerinde bulunan Gönenli Mehmet Hoca, sevenlerinin gönlündeki nezih yerini koruyor. İslam ümmetinin gönül coğrafyasını sulayan isimlerin başında gelen Gönenli Mehmet Efendi, yetiştirdiği talebeleriyle ilim dünyamıza eşsiz bir katkıda bulundu. Gönenli Mehmet Efendi olarak bilinen Mehmet Öğünç, 1903 yılında dünyaya geldi. İstanbul Fatih Camii’nin ders-i âmlarından Serezli Ahmed Şükrü Efendi’den ders alan Mehmet Efendi, hafızlık, tahsîs-i hurûf ve kıraat ilmi okudu ve 1925’te icâzet aldı. 1954 ile 1982 yılları arasında Hacı Bayram Kaftânî, Dülgerzâde, Hacı Hasan ve Sultan Ahmet camilerinde imam-hatiplik yapan Mehmet Efendi, fakir ve yetimlere Kızılay ve Yeşilay üzerinden de yardım etti. Hizmet etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren Mehmet Öğünç, 2 Ocak 1991’de vefat etti. Fatih Camii’nde çok kalabalık bir cemaatin iştirakiyle, kendisinden sonra reîsülkurrâlık görevini devralan Abdurrahman Gürses tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.