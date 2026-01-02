Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?
BYD, yıllık elektrikli araç satışlarını 2,25 milyonun üzerine çıkararak Tesla’yı geride bırakmaya hazırlanırken, Elon Musk’ın şirketi siyasi tartışmalar ve model gecikmeleri nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi. Çinli otomotiv üreticisi BYD, yıllık elektrikli araç (EV) satışlarında Elon Musk’ın Tesla’sını geride bırakarak dünya liderliğine yükselmeye hazırlanıyor. Bu, BYD’nin yıllık satışlarda ilk kez Amerikalı rakibini geçmesi anlamına geliyor. BYD, perşembe günü yaptığı açıklamada, bataryayla çalışan araç satışlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artarak 2,25 milyonun üzerine çıktığını duyurdu. Tesla’nın 2025 yılına ilişkin kesin satış rakamlarını cuma günü açıklaması bekleniyor.