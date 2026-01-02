  • İSTANBUL
Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

BYD, yıllık elektrikli araç satışlarını 2,25 milyonun üzerine çıkararak Tesla’yı geride bırakmaya hazırlanırken, Elon Musk’ın şirketi siyasi tartışmalar ve model gecikmeleri nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi. Çinli otomotiv üreticisi BYD, yıllık elektrikli araç (EV) satışlarında Elon Musk’ın Tesla’sını geride bırakarak dünya liderliğine yükselmeye hazırlanıyor. Bu, BYD’nin yıllık satışlarda ilk kez Amerikalı rakibini geçmesi anlamına geliyor. BYD, perşembe günü yaptığı açıklamada, bataryayla çalışan araç satışlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artarak 2,25 milyonun üzerine çıktığını duyurdu. Tesla’nın 2025 yılına ilişkin kesin satış rakamlarını cuma günü açıklaması bekleniyor.

#1
Foto - Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

Ancak şirketin geçen hafta paylaştığı analist tahminlerine göre Tesla’nın yıl genelinde yaklaşık 1,65 milyon araç satışı yaptığı öngörülüyor. ABD’li üretici, yeni modellerin beklenen ilgiyi görmemesi, Elon Musk’ın siyasi faaliyetlerine yönelik eleştiriler ve Çinli rakiplerden gelen yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi. Tesla, ekim ayında ABD’de en çok satan iki modeli için daha düşük fiyatlı versiyonlar piyasaya sürerek satışları artırmayı hedefledi. Ancak şirket, daha uygun fiyatlı yeni modelleri piyasaya sürmekte geç kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

#2
Foto - Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

MUSK'IN DEV ÜCRET PLANI: Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla’nın satışlarını ve piyasa değerini önümüzdeki 10 yılda ciddi şekilde artırmakla yükümlü. Kasım ayında hissedarlar tarafından onaylanan anlaşma kapsamında Musk’ın toplamda 1 trilyon dolara (yaklaşık 740 milyar sterlin) kadar ödeme alabileceği belirtiliyor. Bu anlaşma kapsamında Musk’ın ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyon insansı robot satması gerekiyor. Tesla, “Optimus” adlı insansı robot projesine ve sürücüsüz “Robotaksi” teknolojisine büyük yatırımlar yapıyor.

#3
Foto - Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

SİYASİ TARTIŞMALAR SATIŞLARI ETKİLEDİ: Tesla satışları, 2025’in ilk üç ayında Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki rolüne yönelik tepkilerin ardından sert düşüş yaşadı. Musk’ın X (eski adıyla Twitter), SpaceX ve Boring Company gibi şirketleri yönetmesi ve Trump yönetimindeki “Hükümet Verimliliği Departmanı”nda (Doge) görev alması, bazı yatırımcıların Tesla’ya yeterince odaklanmadığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Musk, bu eleştirilerin ardından ABD hükümetindeki rolünü “önemli ölçüde” azaltacağını açıkladı.

#4
Foto - Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

BYD'DE BÜYÜME YAVAŞLADI AMA HALEN GÜÇLÜ: BYD’nin son yıllardaki hızlı büyümesine rağmen, şirketin satış artış hızı 2025’te son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Shenzhen merkezli firma, ana pazarı olan Çin’de XPeng ve Nio gibi yeni elektrikli araç üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya. Buna rağmen BYD, rakiplerine kıyasla daha düşük fiyatlar sunması sayesinde küresel pazarda güçlü konumunu koruyor.

#5
Foto - Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

AVRUPA VE İNGİLTERE'DE PATLAMA: BYD’nin Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Avrupa’daki hızlı genişlemesi, birçok ülkenin Çin menşeli elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri uygulamasına rağmen sürüyor. Şirket, ekim ayında yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ın Çin dışındaki en büyük pazarı haline geldiğini duyurdu. BYD’ye göre, eylül ayı sonu itibarıyla İngiltere’deki satışlar, Seal U modelinin plug-in hibrit versiyonuna yönelik güçlü talep sayesinde yıllık bazda yüzde 880 arttı.

