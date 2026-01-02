Elektrikli otomobilde dengeler değişiyor: Taht el mi değiştiriyor?

Ancak şirketin geçen hafta paylaştığı analist tahminlerine göre Tesla’nın yıl genelinde yaklaşık 1,65 milyon araç satışı yaptığı öngörülüyor. ABD’li üretici, yeni modellerin beklenen ilgiyi görmemesi, Elon Musk’ın siyasi faaliyetlerine yönelik eleştiriler ve Çinli rakiplerden gelen yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir yıl geçirdi. Tesla, ekim ayında ABD’de en çok satan iki modeli için daha düşük fiyatlı versiyonlar piyasaya sürerek satışları artırmayı hedefledi. Ancak şirket, daha uygun fiyatlı yeni modelleri piyasaya sürmekte geç kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.