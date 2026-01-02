işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı
Kar yağışının ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesi havadan görüntülendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek noktalarında etkisini artırdı.
Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü.
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLEN İLÇELER -
Kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer alan Kağıthane'deki son durum bugün havadan görüntülendi.
