işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı
Giriş Tarihi:

işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

Kar yağışının ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesi havadan görüntülendi.

Foto - işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek noktalarında etkisini artırdı.

Foto - işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Foto - işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLEN İLÇELER -

Foto - işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

Kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi.

Foto - işte havadan görüntüler! Kar, İstanbul'a çok yakıştı

Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer alan Kağıthane'deki son durum bugün havadan görüntülendi.

