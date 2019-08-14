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Gondoldan düşen çocuk yaralandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen çocuk yaralandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
Gondoldan düşen çocuk yaralandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen çocuk yaralandı.


Gökçebey ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan gondolda oynayan 11 yaşındaki Bilal D.A., saat 21.30’da, sallanırken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan çocuğu görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. Bilal D.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilal D.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Bilal D.A.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
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