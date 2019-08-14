Gondoldan düşen çocuk yaralandı Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen çocuk yaralandı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki bir çocuk bahçesinde bulunan gondoldan düşen çocuk yaralandı.

Gökçebey ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan gondolda oynayan 11 yaşındaki Bilal D.A., saat 21.30’da, sallanırken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan çocuğu görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. Bilal D.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilal D.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Bilal D.A.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.