Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri nereli kaç yaşında? Gonca Vuslateri hayatı!
Gündemde yer alan isimler arasında Gonca Vuslateri oldu. Vatandaşlar Gonca Vuslateri’nin hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Gonca Vuslateri’nin hayatı ve biyografisi Televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alan Gonca Vuslateri’in kim olduğu merak ediliyor.
Gonca Vuslateri kimdir?
2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Gonca Vuslateri aslen Adapazarı Hendeklidir ve Abhaz kökenlidir. Babasının astsubay görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada hayatını sürdürdü. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.
İlkokul ikinci sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim gördü.
DOT Tiyatrosu'nda görev alan Gonca Vuslateri'nin kamera önün oyunculuğuna ilk adım attığı proje, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisi oldu.
Gonca Vuslateri hangi dizilerde oynadı?
1998 - Ruhsar
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü
2004 - Aliye
2004 - Büyük Buluşma (Filiz)
2006 - Kız Babası
2009 - Canım Ailem (Nurcan)
2010-2011 - Küçük Sırlar (Ceyla)
2011 - Yerden Yüksek (Kumru)
2012 - İbreti Ailem (Yıldız)
2012-2014 - Yalan Dünya (Eylem / Vasfiye)
2014-2015 - Gönül İşleri (Kader)
2016-2017 - Anne (Şule)
2018 - Tehlikeli Karım (Derin)
Gonca Vuslateri hangi filmlerde oynadı?
2009 - Bornova Bornova
2010 - Kaybedenler Kulübü
2016 - Bizans Oyunları
2018 - Hedefim Sensin
2018 - Düğüm Salonu
2021 - Her Şey Dahil
Gonca Vuslateri tiyatro oyunları
2010 - Punk Rock - Simon Stephens (Tiyatro Dot)
2013 - Kabin - Kemal Hamamcıoğlu (Craft Tiyatro)
2017 - Martı - Anton Çehov (Pürtelaş Tiyatro)