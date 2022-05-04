Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri nereli kaç yaşında? Gonca Vuslateri hayatı!

Gonca Vuslateri’nin hayatı ve biyografisi Televizyon başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alan Gonca Vuslateri’in kim olduğu merak ediliyor.

Gonca Vuslateri kimdir?

2 Eylül 1986 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Gonca Vuslateri aslen Adapazarı Hendeklidir ve Abhaz kökenlidir. Babasının astsubay görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada hayatını sürdürdü. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul ikinci sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim gördü.

DOT Tiyatrosu'nda görev alan Gonca Vuslateri'nin kamera önün oyunculuğuna ilk adım attığı proje, 1998 yılında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisi oldu.

Gonca Vuslateri hangi dizilerde oynadı?

1998 - Ruhsar

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü

2004 - Aliye

2004 - Büyük Buluşma (Filiz)

2006 - Kız Babası

2009 - Canım Ailem (Nurcan)

2010-2011 - Küçük Sırlar (Ceyla)

2011 - Yerden Yüksek (Kumru)

2012 - İbreti Ailem (Yıldız)

2012-2014 - Yalan Dünya (Eylem / Vasfiye)

2014-2015 - Gönül İşleri (Kader)

2016-2017 - Anne (Şule)

2018 - Tehlikeli Karım (Derin)

Gonca Vuslateri hangi filmlerde oynadı?

2009 - Bornova Bornova

2010 - Kaybedenler Kulübü

2016 - Bizans Oyunları

2018 - Hedefim Sensin

2018 - Düğüm Salonu

2021 - Her Şey Dahil

Gonca Vuslateri tiyatro oyunları

2010 - Punk Rock - Simon Stephens (Tiyatro Dot)

2013 - Kabin - Kemal Hamamcıoğlu (Craft Tiyatro)

2017 - Martı - Anton Çehov (Pürtelaş Tiyatro)