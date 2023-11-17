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Kadın - Aile Gömme Turşu (Yaz turşusu) yapılışı: Aydın mutfağının gizli silahı, aroma yayıcı: gömme turşu için malzemeleri
Kadın - Aile

Gömme Turşu (Yaz turşusu) yapılışı: Aydın mutfağının gizli silahı, aroma yayıcı: gömme turşu için malzemeleri

Yeniakit Publisher
2023-11-17 22:30:00 - 2023-11-17 22:33:42
Gömme Turşu (Yaz turşusu) yapılışı: Aydın mutfağının gizli silahı, aroma yayıcı: gömme turşu için malzemeleri

Türkiye'de en sevilen lezzetlerinden biri olan turşu, sadece damak tadımıza hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığımıza da birçok katkısı var... Aydın şehrinin yöresel yemeklerinden

Gömme turşu tarifi farklı tat severler tarafından araştırılıyor. Aydın'ın yöresel yemeği olan bu lezzet, yemesi kadar yapması da keyifli tatlar arasında yer alıyor. 'gömme turşu nasıl yapılır' ekranını sorguluyor. İşte gömme turşu tarifi...

GÖMME TURŞU YAPILIŞI!

MALZEMELER

3-4 adet patlıcan
5-6 adet biber
2-3 diş sarımsak
1 adet limon veya nar ekşisi
Tuz, zeytinyağı
su

TARİF

Patlıcan ve biberleri közleyip doğruyoruz, sarımsakları dövüp beyaz renk alana kadar zeytinyağı ile iyice çırpıyoruz. Daha sonra doğrayıp hazırladığımız közlenmiş patlıcan ve biberi, çırptığımız sarımsaklı karışımı, tuzu ve suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz ve buzdolabında soğutuyoruz. Servis edilmeden önce 1 adet salatalık rendeleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
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