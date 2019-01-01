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Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda, "Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 22:56
Gomis'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde yıllık maaşında indirime gitmemesi sonrası yolların ayırdığı Bafetimbi Gomis, "Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.

Geçtiğimiz yaz Galatasaray ile yollarını ayırarak Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

'Tek sorun Türk Lirası'nda yaşanan problemdi'

L'Equipe'e verdiği röportajda Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan golcü oyuncu, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan sorunun nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Kulübü, İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor" dedi.

'Başka hiçbir yerde bu kadar sevilmedim'

Bir gün Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Gomis, "Galatasaray'da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:56
  1. İstanbul
  2. Gomis
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Al Hilal Gomis

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