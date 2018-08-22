Gomis'in transferi için İstanbul'a çıkarma yaptılar
Son şampiyon Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in yetkilileri İstanbul'a geldi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:37
Bip Spor'un haberine göre Fransız yıldız Gomis'i yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı kısa bir süre içierisinde Galatasaray'la masaya oturacak.
Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray'a önerilecek bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında anlaşma sağlanamazsa, Suudi Arabistan kulübü Beşiktaş'ın kapısını çalarak Alvaro Negredo'ya teklif yapacak.
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