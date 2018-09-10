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Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Son şampiyon Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in futbolcu akrabası William Gomis, uğradığı kalaşnikof saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
Gomis'e büyük şok! Akrabası uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti

Fransız futbolu William Gomis'in ölümüyle büyük şok yaşıyor. Genç oyuncunun bu yaz ayrıldığı ve 5 senedir formasını giydiği Saint Etienne kulübü de yaptığı açıklamayla ölümü doğruladı.

William Gomis'in, geçen sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in akrabası olduğu belirtildi.

DÜN AKŞAM VURULDU

La Seyne-sur-Mer bölgesinde hayatını kaybeden Gomis'in neden vurulduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 14 yaşındaki bir çocuğun da öldüğü belirtilirken, 24 tane de kalaşnikof mermisi bulunduğu bildirildi.

 

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Genç oyuncunun kardeşlerinden bir tanesi de geçtiğimiz hafta vurularak hayatını kaybetmişti. Saint Etienne kulübü de yaşanan şok olayla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada "Oyuncumuzun hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içindeyiz. İyi bir insan ve iyi bir futbolcuydu. Takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından her zaman çok sevildi" denildi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
  1. Galatasaray
  2. Saint Etienne
  3. Bafetimbi Gomis
  4. Gomis

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