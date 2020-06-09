Gömeç’te örnek uygulama
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan büyüklerimize belediye çay ve kuru pasta ikramında bulunuyor.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde sokağa çıkma serbestliğinden yararlanan büyüklerimize belediye çay ve kuru pasta ikramında bulunuyor.
Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın talimatıyla ilçe parkında soluğu alan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, izin günlerinde çay ve kuru pasta ikram edildi. Vatandaşlar, kendilerini unutmayan Himam’ın ilgisine teşekkür ettiler.