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Golü attı, soyunma odasında acı haberi aldı!

1. Lig'de oynanan Hatayspor-Denizlispor maçında, konuk ekibin beraberlik golünü atan Kehinde, soyunma odasında babasının vefat ettiğini öğrenince fenalık geçirdi.

03 Şubat 2019 Pazar 17:10
Golü attı, soyunma odasında acı haberi aldı!

1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında babasının vefat ettiğini öğrendi.

Deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Denizlispor, maçın 90. dakikasında Kehinde'nin attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Fenalık geçirdi

Beraberlik golünü atan Kehinde, soyunma odasında gelen telefonla babasının öldüğünü öğrendi.

Sevinçle girdiği soyunma odasında ailesinden gelen telefona cevap veren Kehinde, Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenince fenalık geçirdi.

Konuya ilişkin Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Landre Kehinde'nin babasının vefat ettiğini Hatayspor maçı sonrasında büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Lanre Kehinde'nin acısını en içten duygularımızla paylaşıyor, başta Lanre Kehinde olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:10
  1. Hatay
  2. Kehinde
  3. Denizlispor

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