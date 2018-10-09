Goller Novak'tan sorulur

Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak, 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 4 golle zirveyi Mustafa Yumlu ve Pepe ile paylaşan Novak, Akhisar deplasmanında attığı kafa golüyle toplamda 5'e ulaşarak 2018 yılı içerisinde en fazla gol atan defans oyuncuları listesinde ilk sıraya çıktı.

GOLCÜLERİN EFENDİSİ

28 yaşındaki Çek futbolcu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'da Midtjylland ile geçirdiği 3 sezonda ise 14 gol kaydetti. Trabzonspor'a geçen sezon devre arasında gelen Novak bordo- mavili forma ile de geçen sezon 13 maçta 3, bu sezon da 7 maçta 2 gol atmayı başardı.

FİLİP NOVAK

7 MAÇ

2 GOL

2,7 M.B. HAVA TOPU

2,6 M.B. BAŞARILI PAS