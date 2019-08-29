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Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

- İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen şampiyonada ikinci tur sona erdi

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:50
Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, ikinci tur müsabakalarıyla sürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci turunda 14 kulüpten 71 oyuncu sahaya çıktı.

İkinci günde erkekler grossta Berk Çelik toplamda 146 (+2) gross skorla liderliğini korurken, kadınlarda İrem Demir ve Mina Gençoğuz toplamda 151'er (+7) gross skorla ilk sırayı paylaştı.

İkinci raundun ardından erkekler grossta National AGGA sporcularından Berk Çelik toplamda 146 (+2) gross skorla birinci, Taner Yamaç 154 (+10) gross skorla ikinci, Orkunhan Kaplan 155 (+11) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossta ise National BGK'den İrem Demir ve Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz toplamda 151'er (+7) gross skorla birincilik basamağında yer aldı. İGGA sporcularından Begüm Yılmaz 158 (+14) gross skorla ikinci, Ilgın Zeynep Denizci 159 (+15) gross skorla üçüncü sırada bulundu.

Erkekler A kategorisinde National AGGA'dan Berk Çelik toplamda 138 net skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden Cengiz Gülmez ile National BGK'den Veli Buğra Kuş 146'şar net skorla ikinci, National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 147 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Mina Gençoğuz toplamda 139 net skorla birinci, National BGK'den İrem Demir 143 net skorla ikinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 147 net skorla üçüncülüğü elde etti.

Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Can Çelikoğlu toplamda 141 net skorla birinci, National BGK'den Hasan Şekeroğlu ile Antalya Bahçeşehir'den Hüseyin Baser Çamur 144'er net skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Demir Kırımgeri 146 net skorla üçüncü sırada geldi.

Kadınlar B kategorisinde National BGK'den Sümeyye Nur Güler ve Klassis Golf Kulübünden Nazlı Yıldız 139'ar net skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Delfin Filiz 145 net skorla ikinci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünden Selen Oral 146 net skorla ikinci raundu üçüncü sırada tamamladı.

Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:50
  1. Golf
  2. Marmara Golf Sahası
  3. Silivri
  4. Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
  5. Türkiye Golf Federasyonu

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