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Golf antrenörü Cahit Kaya’dan tarihi diploma

Türk antrenör Cahit Kaya, İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği’nin 4. Kademe antrenörlük belgesini alan ilk yabancı isim oldu.

12 Mart 2019 Salı 15:24
Golf antrenörü Cahit Kaya’dan tarihi diploma

Türk antrenör Cahit Kaya, İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği’nin 4. Kademe antrenörlük belgesini alan ilk yabancı isim oldu. Kaya antrenörlük sertifikasını Halmstad Golf Kulübü’nde düzenlenen törenle aldı.

 

Antalya’nın Serik ilçesinde golf akademisi olan ve başarılı oyuncu Ali Altuntaş’ın antrenörlüğünü yapan Cahit Kaya, İsveç’ten dördüncü kademe antrenörlük belgesi aldı. Kaya, 2016 yılında başladığı İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği’nin (PGA of Sweden) programını üstün başarıyla bitirdi. Türk antrenör, Finlandiyalı Kristiina Lassila ile birlikte İsveç dışından programı tamamlayan iki isimden biri oldu. Cahit Kaya, İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği’nin 87 yıllık tarihinde dördüncü kademe antrenörlük sertifikası almaya hak kazanan İskandinavya dışından ilk isim olarak da tarihe geçti.



"Öğrendiklerimi Türk golfüne yıldızlar kazandırmak için kullanacağım"

 

Cahit Kaya belgesini 15 dönem arkadaşıyla birlikte İsveç’in Halmstad şehrindeki Tylösand Otel’de düzenlenen gala gecesinde aldı. Sahneye son isim olarak çağrılan Cahit Kaya’yı tebrik eden ilk isim İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği Başkanı Johan Lampf oldu. Lampf, Kaya’nın eğitimi boyunca çalışkanlığı ve araştırmacılığıyla ile arkadaşlarına örnek olduğunu söyledi.

 

İsveç’te aldığı dördüncü kademe antrenörlük belgesi ile bir hayalini gerçekleştirdiğini belirten Cahit Kaya, gelecek yıllar için de Türk antrenörlere bu yolun açıldığını söyledi. İskandinavya dışında bu eğitimi tamamlayan ilk antrenör olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Kaya, “Antrenörlüğe başlarken en büyük hedefim bir gün Avrupa Turu’nda bir oyuncumun olmasıydı. Ali Altuntaş ile ya da başka bir Türk oyuncu ile bunu gerçekleştirmek istiyorum. İsveç’te dört yıllık eğitim boyunca öğrendiklerimi Türk golfüne yeni yıldızlar kazandırmak için kullanacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:24
  1. Antalya
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