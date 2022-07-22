Goldman Sachs'tan euro tahmini

Goldman Sachs analistleri Avrupa Merkez Bankası'nın euroya müdahalesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Goldman Sachs analistleri Japon yenine merkez bankası müdahalesinin ise daha olası olduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs analistleri dolar karşısında değer kaybeden para birimlerinde müdahale olasılığını masaya yatırdı.

Analistlere göre bu yıl dolara karşı yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesine rağmen euroya bir AMB müdahalesi olasılığı çok düşük.

Aralarında Karen Reichgott Fishman’ın da bulunduğu stratejistler, AMB Başkanı Christine Lagarde ve arkadaşlarının odaklarını euroya döndürmeden önce çözmeleri gereken daha önemli sorunları olduğunu belirtti.

Buna karşın Goldman stratejistleri Japon yenine BOJ müdahalesinin daha olası olduğunu belirtti. Dolara karşı bu yıl yüzde 16 gerileyen Japon yeni bu ay 1998’den bu yana en zayıf seviyesini test etmişti.

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ise bu hafta daha zayıf para birimine rağmen gevşek politikada kararlı olduklarını vurguladı.

Geçtiğimiz on yılda dünyanın en büyük merkez bankalarının müdahalelerinin nadir ve koordineli olduğuna dikkat çeken Reichgott Fishman Japonya’da müdahale olasılığının arttığını belirtiyor