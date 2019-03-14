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Golden State Warriors, Houston deplasmanında galip

NBA’de Golden State Warriors, deplasmanda karşı karşıya geldiği Houston Rockets’ı 106-104’lük skorla yendi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:07
Golden State Warriors, Houston deplasmanında galip

NBA’de Golden State Warriors, deplasmanda karşı karşıya geldiği Houston Rockets’ı 106-104’lük skorla yendi. Warriors’ta Klay Thompson Rockets potasına 30 sayı bıraktı.

 

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Toyota Center’da karşılaştığı Houston Rockets’ı 106-104 mağlup ederek ligdeki 46. galibiyetini aldı. Warriors’ta Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaund, DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaund ve Stephen Curry ise 24 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Rockets’ta James Harden’ın 29 sayı, 10 asisti yetmedi.

 

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:



Oklahoma City Thunder: 108 - Brooklyn Nets: 96

 

Washington Wizards: 100 - Orlando Magic: 90

 

Atlanta Hawks: 132 - Memphis Grizzlies: 111

 

Miami Heat: 108 - Detroit Pistons: 74

 

Houston Rockets: 104 - Golden State Warriors: 106

 

Phoenix Suns: 97 - Utah Jazz: 114

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:07
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