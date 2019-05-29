Golden Global Yatırım Bankası AŞ kimin?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın adlı 5 ortağın sahibi olduğu Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. adıyla yeni bir banka kurulmasına oyan verdi.

Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.