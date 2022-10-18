Gölcük Belediyesi, uygun fiyata işyerlerini satıyor
Kocaeli Gölcük Belediye Başkanlığı’nca 01/11/2022 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesi Hisareyn rezerv alanında inşa edilmiş ilanla nitelik ve evsafları belirtilen 23 adet işyerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 01/11/2022 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacak.
Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir.
Satılacak işyerleri sanayi sitesinde yer aldığından, bu dükkanlarda ancak sanayi sitelerinde bulunması gereken türde ve nitelikte işyerleri faaliyette bulunabilir.
Müşteriler satın aldıkları bağımsız bölümün bulunduğu sitedeki yönetim planına uymak zorundadır.
Tekliflerin 01/11/2022 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
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