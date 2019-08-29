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Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu

- Golbol Erkek Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Aksaray'da kampa girdi- Milli takım başantrenörü Salih Rençber: "Çok iyi bir takım kurduk. Çocuklarımız da iyi çalışıyorlar. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak alırız"

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu


AKSARAY (AA) - Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa girdi.

Milliler, Almanya'nın Rostock kentinde 4-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi hazırlıklarını Aksaray'da sürdürecek.

Milli takım başantrenörü Salih Rençber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Aksaray'a geldiklerini söyledi.

Günde çift antrenman yaptıklarını belirten Rençber, "Çok iyi bir takım kurduk. Çocuklarımız da iyi çalışıyorlar. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak alırız. Antrenmanlar ortalama 2 saat sürüyor. Genellikle maç uygulaması yapıyoruz. Daha farklı uygulamalarla performansımızı artırarak yakın hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanırız. Asıl hedefimiz ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarı elde etmek." diye konuştu.

Rençber, temmuz ayı içerisinde 13 takımın katılımıyla ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen kota müsabakalarında finale çıkma ve olimpiyat vizesi alma başarısı gösterdiklerini hatırlattı.

Rakip Litvanya karşısında kota almanın rahatlığı ve bireysel hataların çokluğu yüzünden yenildiklerini vurgulayan Rençber, "Birinci olamadık. Üzgünüz ama ikinci olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettik. İnşallah Tokyo'da bu çocuklarımızla beraber çok iyi bir derece alarak ülkemize madalya getirmeyi hedefliyoruz. Takımımızı şu anda gençleştirmeye çalışıyoruz. Bu genç kadromuzla beraber inşallah önümüzdeki yıllarda başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Alkan: "2015'te Avrupa şampiyonu olduk"


Milli takım kaptanı Hüseyin Alkan, yaklaşık 12 yıldır ay-yıldızlı formayla mücadele ettiğini anlattı.

Çok üst düzey bir takım olduklarına dikkati çeken Hüseyin, şöyle devam etti:

"2008'den itibaren yükselen bir grafikle, 2012 yılında bir ilki başararak, Londra Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandık. 2015'te Avrupa şampiyonu olduk. İki senelik bir düşüş oldu. Daha sonra Salih hocamız sorumluluğunda yeni bir kadro oluşumuna gidildi. Hedefimiz üçüncü kez paralimpik oyunları kotası almaktı. Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda beşinci olmuştuk. Bu anlamda takım sporlarında üçüncü kez paralimpik oyunlarına katılma hakkı kazanan ilk ekip de biziz. Tokyo bizim hedefimizdi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızın ödülünü ABD'de ikinci olarak elde ettik. Orada 8 maçımızı da kazanarak namağlup finale kadar geldik. Finalde ise grup aşamasında yendiğimiz Litvanya'ya mağlup olduk. Bizim için hedef kotayı almaktı. Biz bunu aldık. Gurur verici bir durum."

Hüseyin, önlerinde Avrupa Şampiyonası olduğunu, 2015 yılındaki başarılarını tekrarlamak istediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
  1. Aksaray
  2. Golbol Milli Takımı
  3. kamp
  4. Milli Takım Baş Antrenörü Salih Rençber

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