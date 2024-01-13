Gol öyle değil böyle atılır algıcılar! Gazinocular kralının oğlunun maskesi indirildi

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İspanya süper kupası Suudi Arabistan’da oynandı. Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki maç öncesi, hayatını kaybeden Beckenbauer için saygı duruşu yapıldı.

İspanya süper kupasının Suudi Arabistan’da oynanması, Türkiye’deki ırkçıları ve kıldan nem kapan muhalifleri harekete geçirdi.

İYİ Partili Mehmet Aslan, maçın ardından akılalmaz bir algı operasyonuna girişti. Türkiye’de iki takımın Suudi Arabistanlı yetkililere bildirmedikleri pankartları açmak istemeleri ve tişörtleri giymek istemeleri sonrası çıkan kargaşada, imzalanan protokolden hiç bahsetmeyen Aslan, Suudilerin İstiklal Marşı’na da karşı çıktığı yalanını yine ortaya attı.

Maçtan 1 gün önce İstiklal Marşı için prova yapıldığı görüntüler ortaya çıkmasına rağmen Aslan, “Suudi Arabistan’da dün İspanya Süper Kupa yarı finali oynandı ve resmi anma töreni yapıldı. Resim paylaşıldı, marş okundu! Ama bize izin verilmemişti” dedi.

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X hesabındaki paylaşımının devamında Aslan, “Çünkü, dertleri Atatürk’tü! Gerisi hikaye… Bu yapılana karşı da söz geçiremeyen basiretsiz TFF vardı… Yazıklar olsun!” diyerek İspanyollar arasındaki maçtan bile Mustafa Kemal duyarı kasmayı başardı!..

İYİ Parti’nin gayri resmi yayın organı Yeniçağ da gazinocular kralının oğlu Mehmet Aslan’ın bu algı operasyonuna destek verdi. Yeniçağ, Aslan’ın sözlerini provokatif başlıkla okuyucularına duyurdu. Haber başlığında, “Arapçılar bu da mı gol değil?” denildi.