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Seçim 2019 Sayfası

Gol düellosunda kazanan Denizlispor oldu

Denizlispor TFF 1.Lig'in 28. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 02:14
Gol düellosunda kazanan Denizlispor oldu

Adanaspor 50. dakikada Kone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Denizlispor bu gole 59. dakikada Recep Niyaz ile karşılık verdi.

Ev sahibi ekip 69. dakikada Furkan Özçal ile karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Denizlispor bu golden 5 dakika sonra Kehinde (74') ile bir kez daha skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın son dakikaları ise adeta nefes keserken konuk ekip 89. dakikada Recep Niyaz ile skoru 3-2 yaptı. Bu kez geriden gelip skora denge getiren taraf 96. dakikada penaltıdan Hakan Barış ile Adanaspor olurken maçta son sözü 99. dakikada Burak Çalık söyledi ve Denizlispor sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

7 gollü maçın ardından puanını 58’e yükselten Denizlispor, hem liderliğini korudu hem de 3. sıradaki Hatay ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Sahaya giren güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 02:14
  1. Hatay
  2. Denizlispor
  3. Adanaspor
  4. TFF 1. Lig
  5. Abalı Denizlispor

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