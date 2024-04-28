Gökyüzünde tedirgin eden görüntü! Garip cisim kameraya böyle yansıdı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen hareket halindeki garip cisim, vatandaşları tedirgin ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.
Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.
Dünya
NASA aylardır 1 milyar dolarlık kargoyu açamıyor! Dünyaya çarpabilir! En tehlikeli iki cisimden biri!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
O ilimizde ağaçlara yerleştirilen cisimler endişelendirdi! Meğer önüne çıkan her şeyi yıkıp geçiyormuş