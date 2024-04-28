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Yerel Gökyüzünde tedirgin eden görüntü! Garip cisim kameraya böyle yansıdı
Yerel

Gökyüzünde tedirgin eden görüntü! Garip cisim kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 22:07:00 - 2024-04-28 22:07:54

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen hareket halindeki garip cisim, vatandaşları tedirgin ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.

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