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Göksel Gümüşdağ'dan olaylı derbi açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü BaşkanıGümüşdağ, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 21:30
Göksel Gümüşdağ'dan olaylı derbi açıklaması

"Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun diyorum. Şenol Güneş'e de geçmiş olsun diyorum" diyen Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle;

"Dün akşam özellikle ZTK Yarı final derbisinde yaşanan olaylar, bir futbol adamı, bir kulüp başkanı olarak beni üzdü. Konuşmaktan yorulduğumuz üzüntü veren bir durum. İki camia açısından da başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun diyorum. Şenol Güneş'e de geçmiş olsun diyorum.

Futbol büyük bir endüstri. Her anlamda gelişme kaydedilirken yaşanılanlar kabul edilebilir değildir. Bu olaylara dahil olanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Spor Bakanlığı, Federasyonumuz ve herkes üzerine düşeni yapmalı. 

Ülkemizde zaman zaman bu olaylar yaşandı. Bunları kabul etmek mümkün değil özellikle de 2024 Avrupa şampiyonası arefesinde. Bu tarz haberler dünya basınında manşetlerden veriliyor. 2024'ün en güçlü adayı Türkiye'dir. Gelecekte daha olimpiyat var. Bir an evvel çalışmamız ve değerlendirmemiz lazım. Bu olaylar rakibimiz Almanya'nın medyasında manşet durumunda. Zaman Birlik beraberlik zamanıdır. Bu olayların yaşanmaması lazım. Bu eylemlerin kabul edilebilirliği yoktur. Bu görüntüleri kimse görmeyi  arzu etmez. Hepimizin ortak menfaati Türk futboludur."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:30
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