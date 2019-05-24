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Göksel Gümüşdağ: “Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz”

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz Abdullah hocayla istekliyiz, yola beraber devam edeceğiz.

24 Mayıs 2019 Cuma 21:10
Göksel Gümüşdağ: “Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz”

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz Abdullah hocayla istekliyiz, yola beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.


Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, son oynanan maçlarda enteresan kararlar alındığını ifade ederek, “Enteresan kararlar gelişti. Bunların hepsini izledik. Saha dışında saha içinde yaşanan olaylar kabul edilebilir değil. Futbol öyle bir platform ki hepimizin evine giriyor. Bu platform evin içinde takip ediliyor. Baktığınızda sosyal medyada televizyonlarda binlerce olumsuz şeyler Türk futbolunun marka değerine çok kötü yansıyor. Futbolu futbol olarak görmek, yaşamak lazım. Bu işe çok farklı anlam yüklememek lazım. Bizim için Başakşehir Futbol Kulübü hedefinden sapmadı sapmayacak. Her zaman zirveyi zorlayan, ilk 5’in içinde olacak. Ayağa kalktık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara devam edeceğiz. Önümüzdeki yılda aynı heyecanla zirvenin tepesinde olan bir takım olarak göreceğiz” dedi.



“Fenerbahçe, Emre’nin yuvası”


Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan Gümüşdağ, “Emre’nin sözleşmesi 2015 yılında neredeyse futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle savaşma duygusu isteği ve tecrübesiyle Başakşehir Futbol Kulübü’nün sembolü oldu. Aynı anlamda da bence gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Bizimle 1 yıl daha oynamasını arzu ettik. Fakat kendisi, ‘Başkanım bana müsaade ederseniz ben Fenerbahçe Kulübüyle son 1 yılımı veda etme düşüncem var. Böyle bir şey gelişirse sizin müsadenizi isterim’ dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü yuvası. Fenerbahçe benim hayatım ailem demiştir her zaman Emre. Bu kararı Emre’ye bıraktık. Onun fikir ve kararlarını her zaman önemserim. Yolu açık olsun deriz” diye belirtti.



“Abdullah Avcı ile devam edeceğiz”


Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialara cevap veren Göksel Gümüşdağ, “Abdullah Avcı’dan başka teknik direktörle çalışmadım. Teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, efsaneyi tamamlamak istiyoruz 1 kupayla. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. Biz hocayla istekliyiz beraber devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.



“Albayrak için suç duyurusunda bulunduk”


Abdurrahim Albayrak’ın ‘Elimde VAR kayıtları var’ şeklinde konuşmasıyla ilgili düşüncelerini belirten Gümüşdağ, “Nihat beyin açıklaması oldu. Biliyorsunuz Galatasaraylı yöneticinin VAR ses kayıtları, görüntüleri elimde deyip, özellikle maksatlı Başakşehir’i itibarsızlaştırmak adına bu bilgileri yaydılar. Bizde suç duyurusunda bulunduk. Bir gazeteciye ben size dinleteceğim demiş. Ona da dinletmemiş. Biz var kayıtlarının çıkmadığını tespit ettik dedi Nihat bey. Bize de hiçbir kulübe verilmediğini söyledi” ifade etti.


Stat isminin değişeceği konusuna ise Gümüşdağ, “Stat ismi değişmesiyle alakalı bir şey gündemimizde yok” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:10
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