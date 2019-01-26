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Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı

- Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giyen eski kaleci Göksel Gencer'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi- Teknik direktör Ertuğrul Sağlam: "Göksel hem takım arkadaşımdı hem de antrenörlüğe başladığım ilk dönemde sporcumdu. Tarifi anlatılmayacak bir duygu, acı yaşıyorum. Sporculuğunun yanında çok düzgün bir insandı"

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:39
Göksel Gencer son yolculuğuna uğurlandı


MERSİN (AA) - Mersin'deki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski kaleci Göksel Gencer, son yolculuğuna uğurlandı.

Muğdat Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Göksel Gencer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Gencer'in kaleci formasıyla bir fotoğrafı tabutunun önüne konulurken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Göksel Gencer'in ağabeyi Yücel Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşiyle vefatından bir gün önce konuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Olay günü telefonla Göksel'i aradık, ulaşamadık. Evin altındaki berberi aradım. Onlar da arabasının evin önünde olduğunu söyleyince babamdan diğer anahtarı alıp bir akrabamızla eve gittim. Kapı açılmayınca kırarak içeri girdik. Yatağında yatıyordu. Seslendik ama uyanmadı."

Otopsi sonucunda Göksel Gencer'in kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığını kaydeden Yücel Gencer, kardeşinin vefatından önce kaleci antrenörlüğü için Samsunspor ile görüşmeler yaptığını söyledi.

Ertuğrul Sağlam da Gencer'in ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Göksel hem takım arkadaşımdı hem de antrenörlüğe başladığım ilk dönemde sporcumdu. Tarifi anlatılmayacak bir duygu, acı yaşıyorum. Sporculuğunun yanında çok düzgün bir insandı. Kalitesi yüksekti, ılımlı, uyumlu, alttan alan, düzgün bir insandı. Çok erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah mekanı cennet olur." diye konuştu.

Cenaze namazının ardından 44 yaşındaki eski kaleci, Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giyen eski kaleci Göksel Gencer, 24 Ocak Perşembe günü Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:39
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