Gökmen Çiçek kimdir? Yeni Kayseri Valisi Gökmen Çiçek nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile bazı illere yeni valiler atanırken bazı illein valileri değişti. Valisi değişen iller arasında Kayseri Valiliği de var. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın görevden alındı. Vali atamaları neticesinde Kayseri yeni valisi Gökmen Çiçek oldu. Yeni Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir, nereli, kaç yaşındadır?

Gökmen Çiçek kimdir?

Gökmen Çiçek 1978 yılında Gebze, Kocaeli'e doğdu. Türk bürokrat. 12 Mayıs 2022'de Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı. 1978 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Çiçek; ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Gökmen Çiçek nerede çalıştı, hangi görevlerde bulundu?

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Düzköy (Trabzon), Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Akıncılar (Sivas), Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Kemah (Erzincan) ve Güneysu (Rize)’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çiçek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Çiçek, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı. 12 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kkararnamesi ile Kayseri valisi olarak atandı. Evli ve 2 Çocuk babası olan Çiçek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.