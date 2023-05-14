Gökhan Zan'dan sandık provokasyonu!
Deprem felaketi üzerinden yaptığı provokasyonlarla İYİ Parti'nin adayı olmayı başaran Gökhan Zan, sandıkların henüz bir kısmı açılmasına karşın devletin seçime ilişkin görev yapan kurumlarını hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Beşiktaşlı eski futbolcu, "İYİ haberler geliyor! Yayınlanan manipülatif sonuçların moralinizi bozmasına müsaade etmeyin, gerçek en sonunda açığa çıkacak." dedi.
İP'li Zan mesajına şöyle devam etti: Kesinlikle oyların takibini bırakmayalım. Hep birlikte yarın güzel bir sabaha merhaba diyeceğiz.