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Siyaset Gökhan Zan'dan sandık provokasyonu!
Siyaset

Gökhan Zan'dan sandık provokasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:51:00 - 2023-05-15 00:10:52
Gökhan Zan'dan sandık provokasyonu!

Deprem felaketi üzerinden yaptığı provokasyonlarla İYİ Parti'nin adayı olmayı başaran Gökhan Zan, sandıkların henüz bir kısmı açılmasına karşın devletin seçime ilişkin görev yapan kurumlarını hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Beşiktaşlı eski futbolcu, "İYİ haberler geliyor! Yayınlanan manipülatif sonuçların moralinizi bozmasına müsaade etmeyin, gerçek en sonunda açığa çıkacak." dedi.

İP'li Zan mesajına şöyle devam etti: Kesinlikle oyların takibini bırakmayalım. Hep birlikte yarın güzel bir sabaha merhaba diyeceğiz.

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Yorumlar

kafkasyalı

loo bu ne konuşuyor demir çene yav bi işinize yeter ya milleti bıktırdınız ya!

Celil

Ülkemizde ne kadar besmelesiz var
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