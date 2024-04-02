Gökhan Zan ve Lütfü Savaş ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte Hatay seçim sonucu

Hatay’da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.48 ile yeni belediye başkanı seçildi. Seçim öncesi adaylığı CHP’de tartışma konusu olan Lütfü Savaş ile TİP’in desteğini çektiği Gökhan Zan’ın aldığı oylar ise merak konusu olmuştu.

GÖKHAN ZAN VE LÜTFÜ SAVAŞ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Yarışın kıyasıya sürdüğü Hatay’da AK Parti adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy alırken il genelinde yarışı ikinci sırada tamamlayan CHP adayı Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy alarak yüzde 44.05 oy oranı elde etti. Beklentilerin altında kalan TİP adayı Gökhan Zan ise il genelinde dördüncü oldu. Zan’a Hatay’da yüzde 15.691 oy ve yüzde 2.01 oran elde etti. İl genelinde üçüncü olan isim ise Yeniden Refah adayı Nuri Parlak oldu. Nuri Parlak yüzde 2.61 oran elde etti.

Hatay’da ilçe belediyelerindeki son durum ise şöyle:



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