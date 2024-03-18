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Gündem Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor
Gündem

Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-18 00:24:00 -
Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Zan’a bazı iddialar nedeniyle desteğini çektiğini açıkladı. Gökhan Zan, TİP'in açıklaması sonrası açıklama yaparak resti çekti.

Gökhan Zan, TİP'in adaylıktan geri çekme kararının ardından İskenderun Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

Adaylıktan çektirilmek için tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyen Zan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Halkım

Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.

Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.
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Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…

“Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum”

CHP'ye mi yarıyor?

Zan'ın TİP tarafından çekilmesi CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın lehine olacağa benziyor.

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