Gökhan Zan, TİP'e resti çekti! Neler dönüyor

Gökhan Zan, TİP'in adaylıktan geri çekme kararının ardından İskenderun Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.

Adaylıktan çektirilmek için tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyen Zan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Halkım

Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim. Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.

Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar. Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.

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Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…

“Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum”

CHP'ye mi yarıyor?

Zan'ın TİP tarafından çekilmesi CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın lehine olacağa benziyor.