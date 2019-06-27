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Gökhan Yazgı kimdir? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı

Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararları’na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı atandı. Peki Gökhan Yazgı kimdir?

27 Haziran 2019 Perşembe 10:03
Gökhan Yazgı kimdir? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı

Atama Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama Kararları’na göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı atandı. Peki Gökhan Yazgı kimdir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları’nın devamında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin Atama Kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Gökhan Yazgı, Uzman Müşavir  (Tarım, Kültür, Diğer Kamu Sektörleri)

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:03
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