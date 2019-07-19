0553 313 94 23

Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor’da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:43
Gökhan Töre yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Yeni Malatyaspor’da Topuk Yaylası kampı devam ederken bugün yapılan çalışmaya yeni transfer Gökhan Töre ve yeniden anlaşma sağlanan Guilherme de katıldı.


Sarı kırmızılıların kampına katılarak yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Gökhan Töre’nin heyecanlı olduğu gözlendi.


Hocası Sergen Yalçın’ın yeni arkadaşlarıyla tanıştırdığı Gökhan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, son bölümde özel bir çalışma yaptı. Töre’nin fit hali teknik heyeti memnun ederken, başarılı oyuncunun 25 Temmuz Perşembe günü Malatya’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.


Yeniden anlaşma sağlanan Guilherme Maurguez de takımla çalışmalara başladı.


Yeni Malatyaspor Topuk Yaylası kampını 22 Temmuz Pazartesi günü tamamlayarak Malatya’ya dönecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı
    1. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan..
    2. Bitlis’te binbaşının makam aracına..
    3. Hong Konglu bir grup protestocunun..
    4. Parasız kalan FETÖ'nün yeni tuzağına..
    5. Hollanda'dan skandal Srebrenitsa kararı
    6. Caretta caretta üreme alanına ciple..
    7. Belediyeden mezarlık bakım ve onarım..
    8. Uludağ Ultra Trailer koşusu başlıyor
    9. Peugeot Türkiye'den ilk yarıda yüksek..
    10. Gökhan Töre yeni takımıyla ilk..
    11. Yeni Malatyaspor’dan kaleye takviye
    12. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    13. NTSO Başkanı Parmaksız, Nevşehir’in il..
    14. MUBA Çikolata açıldı
    15. Canpolat vatandaşların sorunlarını..
    16. Lexus, LC'nin üstü açılan modelini..
    17. Büyükşehirden Kavaklıdere’ye 11 milyon..
    18. Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile..
    19. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    20. Erdoğan peş peşe 2 devlet başkanıyla..
    21. Ordu'da afet riskine karşı tedbirler..
    22. Hatay’da üniversite öğrencisi evinde..
    23. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cami..
    25. Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası..
    26. KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın..
    27. Gliserinin saçta bıraktığı inanılmaz..
    28. Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve..
    29. KKTC Başkonsolosu İnanıroğlu’dan..
    30. Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!