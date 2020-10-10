Gökhan Özoğuz'dan Hatay'daki yangınla ilgili tepki çeken paylaşım

Sanatıyla değil de devlet düşmanlığı güden açıklamalarıyla gündeme gelen Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Her şeyi rant olarak gören Özoğuz’un, Hatay’da çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

PKK'nın yangınını görmezden geldi

Hatay’da iki gündür devam eden ve bugün akşam saatlerinde söndürülen yangınla ilgili ‘Peki neden?’ paylaşımında bulunarak terör örgütü PKK'nın çıkardığı düşünülen yangınla ilgili 'kınama' yayınlamak yerine siyasi bir göndermede bulundu.

Her fırsatta devlet düşmanlığı yapan ve sosyal medya hesabını adeta bir siyasetçi gibi kullanan Özoğuz’un bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki geldi.

Terör örgütü PKK’nın çıkardığı yangınları görmezden gelen Özoğuz, yangının rant olduğu gönderiminde bulunarak işi yine devlete yüklemeye kalktı.

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı:

Gelen tepkiler: