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Gündem Gökçer de postal seviciymiş
Gündem

Gökçer de postal seviciymiş

Yeniakit Publisher
2024-05-14 16:49:00 -

84 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer de postal sevdalısı çıktı. Duayen sanatçı olarak lanse edilen Gökçer’in 12 Eylül darbesini savunduğu görüntüler ifşa oldu.

 yeniakit.com.tr 

Seküler mahallenin duayen sanatçı diye pazarladığı Ayten Gökçer, 2012’de konuk olduğu TV programında darbeyle ilgili şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

12 Eylül darbesi çok da kötü olmamıştır. Çünkü Türkiye’de çok kötü şeyler oluyordu. Can güvenliği yoktu. Halk ‘Asker gelsin’ diye bekliyordu. Birçok ülkenin başına korkular getiren bir ülkeyiz biz. Bizim yükselmemiz Amerika ve Avrupa’nın işine gelmiyor. Hep başımıza bir kürek vurmak istiyorlar.” 

AKLA ZARAR SÖZLER

Askerin sağduyusuna her zaman inandığını söyleyen Gökçer, “Darbe olmasına üzülmedim. Binlerce çocuk perişan olmuştu ortada. Tarihe bakarsanız en kansız müdahaleler Türkiye’dedir. Diğer ülkelerin tarihine bakın, bir gecede omuz üstünde baş bırakmıyorlar. Bizde müdahaleler, ‘Buyurun şu adaya, buyurun Yassıada’ya’ diye geçmiştir” demişti. Gökçer, “Ama biz de Başbakan asmışız” diye araya giren sunucuya “O da büyük bir yanlış ama 1-2 kişi gittiyse bu devirde yine de şükretmek lazım. Dünyadaki diğer müdahalelere bakın bir de” yanıtını vermişti.

ABUK SABUK KONUŞMUŞTU

Evren ve Şahinkaya'nın yargılanmasına da değinen Gökçer, "İnsanların yargılanması beni sevindirmez" şeklinde konuşmuştu. Ayrıca “Darbenin sırası gelmiş ki yapılmış. Bazı insanlar da evlatlarını kaybediyordu o dönemde. Ordunun işi gücü yok, ‘Gelin darbe yapalım’ mı diyor? Ülke bir yere doğru gidiyorsa Türkiye’nin üzerinde oynana oyunların da tesiri var. Dış güçler de buna çanak tuttular. Biz birlik olmazsak, Atatürk’ümüzün bize hediye ettiği bu ülkeyi çok yanlış yerlere götürebiliriz” diye konuşmuştu.
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12 Eylül darbecilerini müdafaa eden Gökçer, Balyoz davasında yargılanan askerlere de sahip çıkmıştı. Gökçer, vaktiyle 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan da ödül almıştı.

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