Gökçek'ten olay sözler: Göreceksiniz bu lafı yutacak

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce sessizliğini ve "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.

İnce'nin konuyla ilgili tweetini paylaşan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu lafı yutmak zorunda kalacağını belirterek sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na resmen 'bölücü' dedi... Göreceksiniz Kılıçdaroğlu bu lafı yutacak. CNN'e çıkanları bile ihraç eden Kılıçdaroğlu bu lafı afiyetle yiyecek... Hani bir laf var... Ben son kelimesini tekrarlayayım... Sıkar... Sıkar..."